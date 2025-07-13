Полиция проводит проверку по факту ДТП с пострадавшим водителем под Саратовом

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожной аварии в Ершовском районе Саратовской области, в которой пострадал водитель. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 21:00 накануне, 12 июля, в районе села Антоновка. Там столкнулись автомобили Honda CRV и «КамАЗ», после чего первый из них съехал с дороги и опрокинулся.

Пострадавшего водителя Honda CRV увезли в лечебное учреждение. Речь идет о мужчине 1986 года рождения.

Павел Фролов