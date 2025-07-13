Главе СКР доложат о нарушении природоохранного законодательства в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении природоохранного законодательства в Гагаринском районе Саратова и о принятом по итогам решении. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СКР.

Ранее жители Саратова рассказали о нарушении природоохранного законодательства в Гагаринском районе в видеообращении к господину Бастрыкину, опубликованному в СМИ. С их слов, в городе реализуется муниципальный проект по модернизации трамвайных путей и благоустройству придомовых территорий, в соответствии с которым необходимо утилизировать отходы производства и потребления. На это выделены определенные денежные средства.

Вместе с тем, как отметили авторы обращения, мусор доставляют на земельный участок близ села Клещевки, владельцем которого является одна из коммерческих организаций. Там создана несанкционированная свалка. Жители Саратова считают, что это может привести к загрязнению почвы и реки Старый Курдюм. Граждане неоднократно обращались по этому вопросу в компетентные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов