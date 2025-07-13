Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12

При обрушении моста через реку Юг в Вологодской области пострадали 12 человек. Об этом заявил глава Никольского округа Дмитрий Мишенев. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Состояние двух пациентов, находящихся в стационаре, оценивается как стабильное. Один пострадавший находится в областном травматологическом центре. Еще девять человек получают лечение дома. Пострадавшие обращались за медицинской помощью с ушибами, гематомами и множественными ссадинами.

Работа экстренных служб и администрации продолжается, добавил господин Мишенев. Подвесной мост, соединяющий поселок Дуниловский и деревню Дунилово, обрушился 12 июля во время крестного хода. В этот момент на нем находились около 25 человек. Дмитрий Мишенев сообщал, что пострадавшие получат единовременные выплаты.