ThyssenKrupp договорилась с профсоюзом о сокращении издержек

В ночь с 11 на 12 июля после долгих и напряженных переговоров руководство немецкой металлургической компании ThyssenKrupp достигло соглашения с профсоюзом промышленных рабочих IG Metall о параметрах сокращения издержек на предприятиях ThyssenKrupp. Руководство согласилось на сокращение бонусов и выплат, в том числе на сокращение размеров «рождественского бонуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jana Rodenbusch / Reuters Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Профсоюз, в свою очередь, согласился на закрытие прокатного предприятия в Бохуме к началу 2026 года. Также будет закрыто предприятие по выпуску электротехнической стали в Дортмунде. Закрытия еще одного завода в Айхене — чего ранее опасались некоторые СМИ — по результатам переговоров удалось избежать. Таким образом компания сократит около 1600 рабочих к концу 2028–2029 финансового года. Еще около 4 тыс. рабочих будет переведены на аутсорсинг к 2029–2030 финансовому году.

В рамках снижения издержек также решено сократить число рабочих часов в неделю с 34 до 32,5 для металлургов, состоящих в профсоюзе, а для рабочих, не состоящих в профсоюзе и получающих нефиксированную оплату,— с 41 до 39 часов в неделю.

Если соглашение получит одобрение необходимого числа акционеров и членов профсоюза, оно позволит экономить компании около €100 млн в год.

Евгений Хвостик