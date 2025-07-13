СК начал проверку после гибели подростка в водоеме в Гагаринском районе Саратова

Следователи приступили к процессуальной проверке по факту гибели 16-летнего подростка в водоеме в Гагаринском районе Саратова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, тело несовершеннолетнего обнаружили сегодня, 13 июля, в пруду у СНТ «Автомобилист». Спасатели извлекли его из воды.

Прокуратура Гагаринского района Саратова поставила на контроль выяснение обстоятельств гибели подростка. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Павел Фролов