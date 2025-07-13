Двое детей погибли при обвале земли на карьере в Забайкалье

Тела десятилетнего мальчика и 11-летней девочки нашли на территории бывшего песчаного карьера вблизи села Малета Забайкалького края. Сообщение о гибели детей поступила в правоохранительные органы 12 июля.

Как сообщило управление СКР по Забайкалью, на песчаном карьере без присмотра взрослых играли четверо детей. Из-за обвала грунта двоих из них засыпало песком, они погибли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). Максимальное наказание по ней — четыре года лишения свободы. Правоохранители в том числе допросили родителей и собрали информацию о семьях погибших.