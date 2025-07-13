Кратковременные ливни и температура до +34°C ожидаются в Москве 13 июля

В воскресенье в Москве и Московской области ожидается жаркая погода с максимальной температурой до +34°C. Она будет сопровождаться кратковременными грозовыми ливнями. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В Москве и по области прогнозируется облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные грозовые ливни с интенсивностью до 9-14 литров осадков на метр площади»,— рассказал синоптик в Telegram-канале. Ветер будет восточным, со скоростью от 3 до 8 м/с, а при грозе возможны порывистые усиления. Атмосферное давление слабо упадет и составит около 747 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха в воскресенье ожидается в диапазоне от +25°C до +30°C днем и около +20°C вечером. Господин Тишковец отметил, что пик жары в регионе уже пройден, и столбики термометров начнут возвращаться к норме.

Накануне в Москве выпало 39% от месячной нормы осадков — 33 мм дождя. Максимальная температура достигла +36,1°C, побив рекорд 1903 года. Порывы ветра в Домодедове достигали штормовых 24 м/с. Спутники «Роскосмоса» зафиксировали циклон над столичным регионом.

По прогнозу синоптиков, с понедельника придут более интенсивные ливневые дожди с грозами. Температура воздуха немного снизится до +25…+30°C днем и около +20°C ночью.