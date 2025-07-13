Роскадастр назвал российские города с одинаковыми названиями

В России насчитывается более 1 250 городов, 67 из которых имеют одинаковые названия, сообщили «РИА Новости» в Роскадастре. Всего в стране встречается 31 повторяющееся имя городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Город Советск в Калининградской области

Фото: Фотобанк Лори Город Советск в Калининградской области

Фото: Фотобанк Лори

По данным Роскадастра, чаще всего встречаются названия Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. Каждый из этих топ-5 городов повторяется по три раза на карте: Александровск есть в Пермском крае, Мурманской области и Луганской народной республике; Кировск — в Ленинградской и Мурманской областях, а также в ЛНР; Красноармейск — в Саратовской и Московской областях и на территории Донецкой народной республики; Приморск расположен в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях; Советск — в Кировской, Калининградской и Тульской областях.

Кроме того, по два раза встречаются города с названиями Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино.

Эти совпадения встречаются как в традиционных регионах России, так и в новых субъектах.