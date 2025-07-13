Роскадастр назвал российские города с одинаковыми названиями
В России насчитывается более 1 250 городов, 67 из которых имеют одинаковые названия, сообщили «РИА Новости» в Роскадастре. Всего в стране встречается 31 повторяющееся имя городов.
Город Советск в Калининградской области
Фото: Фотобанк Лори
По данным Роскадастра, чаще всего встречаются названия Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. Каждый из этих топ-5 городов повторяется по три раза на карте: Александровск есть в Пермском крае, Мурманской области и Луганской народной республике; Кировск — в Ленинградской и Мурманской областях, а также в ЛНР; Красноармейск — в Саратовской и Московской областях и на территории Донецкой народной республики; Приморск расположен в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях; Советск — в Кировской, Калининградской и Тульской областях.
Кроме того, по два раза встречаются города с названиями Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино.
Эти совпадения встречаются как в традиционных регионах России, так и в новых субъектах.