В Ставрополье ожидаются экстремальные температуры и суховей
Днем 13 июля в Ставропольском крае ожидаются экстремальная температура воздуха — до +39°С. К этому прибавится суховей с порывами до 11 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
В воскресенье в регионе будет облачно, без осадков. Ночью температура воздуха составит +17…+22°С. Средняя дневная температура будет в пределах +34…+39°С. Скорость восточного ветра составит 6-11 м/с.
Местами в северной части, в отдельных юго-западных и юго-восточных районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами в северной части и юго-западных районах высокая пожароопасность (4 класс).