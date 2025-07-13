В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились несовершеннолетние фигуранты

В уголовном деле о покушении на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появились еще три обвиняемых, все они несовершеннолетние, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По информации агентства, суд назначил фигурантам дела ограничения в виде запрета определенных действий. Басманный суд Москвы продлил меру пресечения подросткам до 25 октября.

О подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак сообщила ФСБ в июле 2023 года. По версии следствия, к делу причастны члены неонацистской группировки «Параграф 88». Арестованы как минимум девять человек, в числе которых несовершеннолетние. «Ъ» писал в 2023 году, что обвинения предъявлены 16-летней школьнице, которая, по версии следствия, участвовала в двух нападениях на выходцев из Средней Азии.

Подробнее – в материале «Ъ» «В "Параграф" вписалась школьница».