Главные новости к утру 13 июля

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о предоставлении военной помощи Украине, сообщает CBS News. У него остались $3,85 млрд, которая выделила администрация бывшего президента страны Джо Байдена, а также он может конфисковать для этого $5 млрд из замороженных российских активов, отмечает телерадиокомпания.

Пентагон настаивает на том, чтобы власти Японии и Австралии четко определили свою роль в случае войны США и Китая за Тайвань, пишет Financial Times. Минобороны страны требует от союзников обязательств, а вместе с тем обсуждает с ними увеличение оборонных расходов на фоне растущих опасений из-за угроз со стороны КНР. Власти двух стран недоумевают из-за этих требований, отмечает издание.

Новгородская область пострадала от града, ливней и шквалистого ветра. В регионе сейчас без электроснабжения остаются более 22 тыс. человек в 477 населенных пунктах, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.

Президент Сербии Александр Вучич встретился с помощником госсекретаря США Бренданом Ханраханом. Глава государства на встрече заявил о стремлении Сербии сотрудничать с Соединенными Штатами. Также Александр Вучич поблагодарил США за постоянную поддержку процесса евроинтеграции Сербии.