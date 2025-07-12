Следствие проводит проверку по факту падения ребенка из окна в Саратове

Следственный отдел по Ленинскому району Саратова приступил к проверке по факту травмирования ребенка в результате падения из окна. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, ребенок выпал из окна третьего этажа квартиры дома по ул. Гвардейской сегодня, 12 июля. Пострадавшего увезли в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медпомощь.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов