В Подмосковье подросток напал с молотком на двух девочек

В подмосковном Домодедово задержан подросток, который пытался убить двух девочек молотком. Инцидент произошел 11 июля в лесу недалеко от СНТ «Пеленг-Борисово», сообщили в пресс-службе подмосковного Следственного комитета.

Подозреваемый, 16-летний житель Москвы, нанес удары по голове двум девочкам, 13 и 16 лет. Одна из потерпевших сумела убежать и сообщить родителям, после чего была вызвана скорая помощь. Девочек госпитализировали.

Личность нападавшего быстро установили, и его задержали. На допросе он признался в содеянном. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили экспертизы. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.