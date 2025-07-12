В Шебекино при ударе ВСУ погиб мирный житель

В Белгородской области при ударе ВСУ по городу Шебекино снаряд попал в частный дом. Бойцы самообороны достали из-под завалов мужчину и доставили в больницу, но спасти его не удалось.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате «прилета», как отметил губернатор, один дом получил значительные повреждения, перебита газовая труба. В четырех домах выбиты окна, посечены кровли, заборы, хозпостройка. Повреждены три автомобиля.