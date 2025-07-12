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Коммерсантъ FM
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В Москве побит рекорд температуры 122-летней давности

В субботу, 12 июля, в Москве зафиксировали новый температурный рекорд — +34,6°C, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Только что побит рекорд 122-летней давности: в 1903 году в Москве была температура 34,5 градусов, сейчас уже 34,6. Это характеристика экстремальной погоды»,— сказал Роман Вильфанд (цитата по ТАСС).

Метеоролог добавил, что в ближайшие дни новых рекордов не ожидается. С воскресенья температура начнет постепенно снижаться.

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Посетители парка «Музеон» в Сухом фонтане

Посетители парка «Музеон» в Сухом фонтане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

У ларька с мороженым на Крымской набережной

У ларька с мороженым на Крымской набережной

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

По прогнозам синоптиков, жара спадет на следующей неделе

По прогнозам синоптиков, жара спадет на следующей неделе

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жителям столицы рекомендовано избегать длительного нахождения на солнце, надевать светлую одежду и головные уборы, употреблять больше воды

Жителям столицы рекомендовано избегать длительного нахождения на солнце, надевать светлую одежду и головные уборы, употреблять больше воды

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В этом году Роспотребнадзор признал пригодными для купания четыре зоны в черте столицы: озеро Белое, Мещерское, Пионерский пруд и Тропарево

В этом году Роспотребнадзор признал пригодными для купания четыре зоны в черте столицы: озеро Белое, Мещерское, Пионерский пруд и Тропарево

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Прохожие перед зданием Новой Третьяковки

Прохожие перед зданием Новой Третьяковки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В городских открытых бассейнах забронированы практически все слоты для купания в дневное время до конца недели

В городских открытых бассейнах забронированы практически все слоты для купания в дневное время до конца недели

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Термометр на здании Госдумы зафиксировал экстремальную температуру

Термометр на здании Госдумы зафиксировал экстремальную температуру

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Горожане спасаются от жары в Сухом фонтане парка «Музеон»

Горожане спасаются от жары в Сухом фонтане парка «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жара не пугает москвичей

Жара не пугает москвичей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В погоне за ровным загаром на террасе в парке «Музеон»

В погоне за ровным загаром на террасе в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Житель столицы использует проверенный метод охлаждения в жару

Житель столицы использует проверенный метод охлаждения в жару

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Посетители парка «Музеон» в Сухом фонтане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

У ларька с мороженым на Крымской набережной

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

По прогнозам синоптиков, жара спадет на следующей неделе

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жителям столицы рекомендовано избегать длительного нахождения на солнце, надевать светлую одежду и головные уборы, употреблять больше воды

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В этом году Роспотребнадзор признал пригодными для купания четыре зоны в черте столицы: озеро Белое, Мещерское, Пионерский пруд и Тропарево

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Прохожие перед зданием Новой Третьяковки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В городских открытых бассейнах забронированы практически все слоты для купания в дневное время до конца недели

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Термометр на здании Госдумы зафиксировал экстремальную температуру

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Горожане спасаются от жары в Сухом фонтане парка «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жара не пугает москвичей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В погоне за ровным загаром на террасе в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Житель столицы использует проверенный метод охлаждения в жару

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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