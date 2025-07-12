В Москве побит рекорд температуры 122-летней давности

В субботу, 12 июля, в Москве зафиксировали новый температурный рекорд — +34,6°C, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Только что побит рекорд 122-летней давности: в 1903 году в Москве была температура 34,5 градусов, сейчас уже 34,6. Это характеристика экстремальной погоды»,— сказал Роман Вильфанд (цитата по ТАСС).

Метеоролог добавил, что в ближайшие дни новых рекордов не ожидается. С воскресенья температура начнет постепенно снижаться.