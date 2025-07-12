С подтопленных территорий Читы началась эвакуация жителей

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из подтопленных районов Читы, сообщили в управлении МЧС по региону. Подтопление началось из-за размыва насыпи в садоводческом товариществе «Островок».

Вода затопила приусадебные участки. Гребень паводковой волны движется вниз по течению, угрожая микрорайону Каштак и садоводческому товариществу «Строитель».

Для координации действий создан оперативный штаб. На месте работают 44 специалиста и 19 единиц техники МЧС. Ситуация обострилась из-за недавних дождей.