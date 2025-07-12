Следствие выясняет обстоятельства гибели человека на пожаре в Пензе

Следственный отдел по Железнодорожному району Пензы приступил к проверке по факту смерти 47-летнего мужчины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Пожар произошел в доме во 2-м Славянском проезде Пензы в ночь на сегодня, 12 июля. На теле погибшего, который проживал один, специалисты не выявили каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия.

Согласно предварительным сведениям, огонь мог возникнуть в результате аварийного режима работы электросети или электрооборудования. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Павел Фролов