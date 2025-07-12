AeroTime: замеченный над Киевом самолет Ан-124 перегнали в Лейпциг

Тяжелый транспортный самолет Ан-124, замеченный 11 июня над Киевом, приземлился в Лейпциге, где находится хаб украинской авиакомпании Antonov Airlines. Об этом сообщило ирландское издание AeroTime, который специализируется на новостях авиации.

С началом спецоперации России на Украине Antonov Airlines переместила пять самолетов Ан-124 в аэропорт Лейпциг-Галле. Как пишет издание, самолет с регистрационным номером UR-82073 мог присоединиться к этим бортам.

Из-за боевых действий украинское воздушное пространство закрыто для гражданской авиации. Ранее Telegram-канал «Политика страны» предположил, что замеченный Ан-124 могли перегнать из Днепра для выполнения коммерческих задач за границей.