Глава центра-испытателя «Спутника V» погиб в ДТП под Петербургом

В Ленинградской области на трассе из села Саперное в Кузнечное в результате ДТП погиб 45-летний Константин Захаров. Он возглавлял совет директоров петербургской медицинской исследовательской организации «Эскеллена». Эта организация первой тестировала вакцину «Спутник V» от коронавируса.

На трассе у грузовика MAN лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Audi Q7, за рулем которой находился Константин Захаров. Смерть ученого изданию «47News» подтвердили его коллеги.

Большегрузом управлял 32-летний гражданин Киргизии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК (нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека).