На кровле «Белгород Арены» начался пожар после удара беспилотника

В Белгороде в результате удара украинского беспилотника на кровле спорткомплекса «Белгород Арена» начался пожар. Сейчас тушением пожара занимаются несколько пожарных расчетов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поручил министру строительства Оксане Козлитиной выехать на место. Подрядная организация, которая строила «Белгород Арену», вскоре приступит к восстановлению крыши, добавил глава региона.

«Второй беспилотник атаковал здание социального объекта — повреждены фасад и остекление. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — говорится в Telegram-канале губернатора.