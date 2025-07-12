Суд не рассмотрел жалобу родственницы Жириновского из-за ошибки адвоката

Московский суд отложил рассмотрение жалобы родственницы Владимира Жириновского на отказ в иске к его сыновьям. Причина — отсутствие копии диплома адвоката в поданных документах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.

Представитель родственницы при подаче жалобы в суд не приложил документ о наличии у него высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности. Документ защитника обязали представить до августа.

Жалоба касается признания недействительным договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, «истребовании имущества из чужого незаконного владения, возврате имущества в наследственную массу».

Истцами выступили Елена Листопадова и Наталья Соколова, которые, по данным СМИ, являются племянницами политика. Разбирательство началось в декабре 2022 года. Первая судебная инстанция отказала в иске в пользу сыновей Владимира Жириновского.