Перед въездами на Крымский мост скопилось свыше 1 тыс. машин

Утром в субботу перед Крымским мостом собрались очереди из более чем 1 тыс. автомобилей, сообщили в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на переходе.

По данным на 11:00 мск, со стороны Тамани в очереди стояли 467 машины, а со стороны Керчи — 591. В обоих направлениях водителям приходилось ждать примерно по два часа.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт направляют на паромную переправу через Керченский пролив.