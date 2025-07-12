Следствие попросит арестовать виновника ДТП на Бережковской набережной

Следствие планирует попросить суд арестовать водителя, который сбил пешеходов на набережной в Москве, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Бережковской набережной, где легковой автомобиль наехал на пешеходов. Пострадали пять человек, включая двух детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы подтвердила, что водитель проехал на красный свет и скрылся.

Полиция задержала 23-летнего мужчину, управлявшего автомобилем. Его действия квалифицируются по статьям 264 УК РФ, и ему грозит до семи лет лишения свободы. В ближайшее время ему предъявят обвинение и решат вопрос о мере пресечения.