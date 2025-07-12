Полицейские задержали в Петербурге иностранца с килограммом наркотиков

Сотрудники правопорядка задержали 35-летнего гражданина одного из сопредельных государств, которого заподозрили в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крупная партия наркотиков, изъятая у гражданина одного из сопредельных государств в Петербурге

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Крупная партия наркотиков, изъятая у гражданина одного из сопредельных государств в Петербурге

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В ходе досмотра у иностранца изъяли полиэтиленовый пакет, в котором находилась 131 таблетка неизвестного вещества, резиновую перчатку с кокаином внутри общей массой 34,05 грамма, сверток с амфетамином, три смартфона и электронные весы. По месту проживания злоумышленника также нашли пластиковую банку с марихуаной весом 7,75 грамма и банковские карты.

Вскоре выяснилось, что это далеко не весь список запрещенных веществ. Оставшуюся часть наркотиков задержанный хранил в квартире дома 19-1 по Дальневосточному проспекту. Там обнаружили почти 1 кг меткатинона. Все изъятое направили на экспертизу. Возбуждено два уголовных дела по ч.3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого поместили под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что силовики задержали в городе на Неве гражданина Эквадора при попытке сбыта особо крупной партии наркотиков. У иностранца изъяли 23 кг кокаина, который был расфасован по 23 брикетам.

Андрей Маркелов