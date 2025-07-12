Глава СКР потребовал доклад о наезде самокатчицы на девочку в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом по факту наезда электросамоката на двухлетнюю девочку в Магнитогорске. Водительница средства индивидуальной мобильности с места происшествия скрылась, а ребенок получил травмы, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК России.

Происшествие случилось 9 июля на территории парка «Счастливая аллея» в центре Магнитогорска. По данным Госавтоинспекции города, неизвестный водитель электросамоката, двигаясь по тротуару, совершил наезд на ребенка, который стоял вместе с матерью. По данным местных СМИ, самокатом управляла девушка, скрывшаяся с места происшествия. Двухлетняя девочка получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.