МУП г. Астрахани «Астрводоканал» обязали возместить вред почвам на 1,3 млн руб.

Арбитражный суд Астраханской области по требованию Росприроднадзора обязал МУП г. Астрахани «Астрводоканал» возместить вред почвам на сумму более 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

Специалисты провели выездное обследование на основании обращений граждан и выявили в районе ул. Татищева Астрахани затопление территории канализационными сточными водами. Площадь загрязнения составила 376 кв. м.

Управление установило, что расположенная по этому адресу централизованная самотечная сеть канализации состоит на балансе МУП г. Астрахани «Астрводоканал». Сотрудники надзорного ведомства оценили ущерб на сумму более 1,3 млн руб.

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» не стало оплачивать вред в добровольном порядке, в связи с чем управление обратилось с иском в суд, который удовлетворил требование. Судебное решение не вступило в законную силу, Росприроднадзор проконтролирует возмещение ущерба.

Павел Фролов