Московская биржа с 14 июля возобновит торги акциями ЮГК

С 14 июля Московская биржа возобновляет торги акциями ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в связи с отменой предписания Банка России. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

Акции ЮГК 14 июля будут доступны на основной и вечерней торговых сессиях. Торги в этот день июля стартуют с аукциона открытия (9:50-10:00). В последующие дни сделки с ценными бумагами ЮГК можно будет заключать во всех торговых сессиях.

Кроме Мосбиржи торги с акциями «Южуралзолота» с 14 июля возобновит СПБ Биржа. Они начнутся в 10 часов и будут доступны для совершения сделок во всех режимах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», торги с акциями ЮГК были приостановлены 4 июля по предписанию Центробанка. Брокеры сообщали, что это связано с обеспечительными мерами, принятыми Советским районным судом в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии акции ПАО «ЮГК» у президента компании, вице-спикера законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова. 11 июля о снятии ареста с акций сообщали Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк.

11 июля суд в Челябинске полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций ПАО «ЮГК» и 100% уставного капитала «Управляющая компания “ЮГК”», принадлежащих Константину Струкову. Также изъяты доли еще девяти связанных с «Южуралзолотом» компаний у дочери господина Струкова Евгении Кузнецовой и еще шести человек. Истец считает, что Константин Струков незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием и десятью другими компаниями, используя свое должностное положение.