ФРГ доведет наличие дальнобойных ракет у ВСУ до «трехзначных чисел»

Первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, поступят на вооружение ВСУ к концу июля, сообщил генерал-майор Кристиан Фройдинг в эфире второго немецкого канала ZDF. Он возглавляет специальный штаб по Украине в министерстве обороны Германии и координирует военную помощь Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kay Nietfeld / dpa / ТАСС Фото: Kay Nietfeld / dpa / ТАСС

Господин Фройдинг подчеркнул, что Украине нужны ракетные системы, способные поражать цели в глубине российской территории. Речь идет, например, о складах, командных пунктах, военных аэродромах. Германия, по его словам, предоставит финансовую поддержку для приобретения этих ракет.

Генерал-майор сообщил, что соглашение между украинской промышленностью и министерством обороны Украины было подписано недавно. Программа была инициирована в конце мая. В ближайшие месяцы, по его словам, количество таких ракет будет «выражаться трехзначным числом», передает «Интерфакс».

Господин Фройдинг добавил, что запущенная программа усилит ПВО и боевые возможности Украины. Однако он признал, что ситуация на фронте для Украины сейчас напряженная, а российские войска удерживают инициативу.