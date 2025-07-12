Беспилотники сбили в Ростовской и Воронежской областях

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили в Миллеровском районе БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Об отражении атаки БПЛА в пригороде Воронежа сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, пострадавших и разрушений также нет. Господин Гусев также уточнил, что опасность атаки беспилотников в регионе не объявлялась.

В ночь на 12 июля угрозу атаки БПЛА объявляли в том числе в Пензенской и Тульской областях, а также Краснодарском крае.