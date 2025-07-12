Экс-глава Binance в СНГ Смеркис погасил ущерб по делу о мошенничестве

Бывший глава криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя крипто-игры Blum Владимир Смеркис погасил ущерб по делу о мошенничестве, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @smerkis Фото: @smerkis

«Полное возмещение предполагаемого ущерба осуществлено путем зачисления на публичный депозитный счет у нотариуса денежных средств на получателя»,— говорится в документе. В нем также сказано, что защита воспринимает погашение ущерба как факт «снижения общественной опасности преступления».

Владимира Смеркиса арестовал Замоскворецкий суд Москвы в середине мая. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сумма ущерба составила около $100 тыс.