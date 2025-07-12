Польша подняла в воздух истребители из-за активности авиации России

Польские и союзные ВВС подняли в воздух истребители в связи с активностью дальней российской авиации, сообщило оперативное командование ВС страны.

«В воздух были подняты дежурные пары истребителей, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности»,— говорится с сообщении командования в соцсети X.

Как указано в публикации, российская авиация наносит удары по целям, расположенным в том числе на западе Украины. Минобороны России о работе авиации не сообщало.