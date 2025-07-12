Сотрудница мэрии Биробиджана пошла под суд за сокрытие иностранного гражданства

В столице Еврейской автономии завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы администрации города, сообщило СУ СКР по региону. Ей инкриминируется неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у нее гражданства иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ), а также получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с 2005 по 2024 годы обвиняемая умышленно скрывала наличие у нее второго гражданства. В 2024 году она вымогала взятку у супруга одной из коллег, которой грозило увольнение за коррупционные деяния. Взятку за помощь коллеге фигурантка дела хотела получить в газообразном агрегатном состоянии — предлагала заправить газорегуляторную установку по месту своего жительства на сумму более 196 тыс. руб.

Материалы дела направлены в суд. Вину в совершении преступлений женщина не признала.

Дарья Балобанова, Биробиджан