Водитель авто, сбивший пешеходов в Москве, задержан

Полиция задержала водителя и пассажиров автомобиля, который сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве. В правоохранительных органах сообщили «РИА Новости», что за рулем, предположительно, находился студент 2001 года рождения.

Собеседник агентства добавил, что, по предварительным данным, водитель был пьян. Он признал вину в ДТП.

Вечером 11 июля автомобиль въехал в людей, которые переходили дорогу на Бережковской набережной. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура сообщала, что водитель машины скрылся с места аварии.