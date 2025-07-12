При столкновении грузовика и автобуса в Подмосковье погиб человек

На трассе М-4 «Дон» в подмосковном Домодедово столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Водитель автобуса погиб, семь пассажиров пострадали.

Как уточнило управление МВД по Московской области, всего в автобусе находились 12 человек. Там уточнили, что, по предварительной информации, автобус столкнулся с грузовиком, который остановился на обочине из-за технической неисправности.

На фотографиях, которые опубликовала полиция, видно, что у автобуса выбита лобовая часть. На дороге лежат многочисленные обломки транспортного средства.

Управление СКР по Подмосковью возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиями безопасности (ст. 238 УК РФ).