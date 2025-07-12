Главные новости за 7 – 12 июля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Итальянская компания Ferragu Abrasivi прекратила строительство завода по производству инструментальных щеток и абразивных материалов в астраханской особой экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос». Российская «дочка» «Технологии – XXI век», с которой «Лотос» заключил соглашение в марте 2020 года, находится в стадии ликвидации. Арбитражный суд Астраханской области 2 июля расторг соответствующий договор и назначил резиденту «Лотоса» штраф за его неисполнение.

Саратовский облсуд принял решение по делу Максима Шихалова за 51 секунду. Адвокат обвиняемого Татьяна Шилова обжаловала постановление Кировского районного суда об отказе в удовлетворении жалобы на незаконный привод.

Элла Памфилова предупредила об угрозе ИИ для выборов. Глава ЦИКа выразила уверенность, что на предстоящих выборах противники России будут активно применять искусственный интеллект в деструктивных целях.

Восточный обход Астрахани хотят достроить до конца 2027 года за 2,7 млрд руб. Строительство трассы началось в 2000-х годах, но из-за финансовых проблем работы приостановили.

Астраханский застройщик ООО «Спецтехнологии» должен выплатить хабаровскому поставщику ООО «Техстрой» 12,1 млн руб. задолженности за спецтехнику и 5,7 млн руб. неустойки. Решение принял Арбитражный суд Хабаровского края, и его подтвердила апелляция.

10 июля 2009 года коллегия присяжных Саратовского областного суда повторно вынесла оправдательный приговор обвиняемым в убийстве криминального авторитета Чикуна и его 11 сообщников. Самое громкое преступление 90-хх гг., о котором «Ъ-Средняя Волга» рассказал в первой части новой рубрики «Уголовные дела прошлых лет» в материале «Кровавая вечеря» так и осталось нераскрытым — виновные не установлены и не понесли наказания, а версии резонансного убийства продолжают обсуждаться даже спустя 30 лет.

В Волгограде миллиардер судится с мэрией из-за земли под торговым центром. В суде бизнесмен Александр Малашкин оспаривает отказ департамента муниципального имущества от 17 января 2025 года в разрешении передачи земли в собственность без торгов.

Верховный суд России поставил точку в трехлетнем споре между Генпрокуратурой и профсоюзами, отказав в передаче дела о деприватизации санаториев, включая пензенскую здравницу «Березовая роща», в коллегию ВС РФ. Решение подтвердило право профсоюзов распоряжаться переданным им в годы «перестройки» имуществом, несмотря на доводы о незаконной приватизации. Эксперты полагают, что шансы ведомства на обжалование определения низкие.

Прокурором Гагаринского района Саратова стал Петр Сорокин.

На железнодорожной станции в Пензенской области поезд насмерть сбил женщину.

В Саратовской облдуме поддержали кандидатуру Юлии Васильевой на пост омбудсмена.

Прокуратура выяснит причины пожара на ТЭЦ-1 в Пензе. Огонь охватил масляный трансформатор вместимостью объема масла 45 тонн.

Саратовский фермер пойдет под суд за использование рабского труда. Фигурант принуждал мужчин ухаживать за животными на ферме каждый день с раннего утра и до поздней ночи.

В Саратовской области планируют проводить публичные слушания по поводу проектов генпланов, застройки муниципальных образований. По мнению депутатов из «ЕР», именно общественные обсуждения зачастую являются «основной формой выявления мнения населения при принятии градостроительных решений».

В Саратове главными архитекторами смогут стать специалисты без дипломов.

Прокуратура контролирует дело по факту выстрелов в троллейбус в Балакове.

Президент РФ назначил новых судей в Саратовской области.

Советником астраханского губернатора стал ветеран СВО Арсен Мутелимов.

Саратовские власти хотят сохранить ОКН «Особняк Бореля» на Волжской за 10 млн. Ранее был объявлен аукцион на разработку проекта ремонта фасада Дворца бракосочетаний.

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил новый скоростной трамвай, собираемый в Саратовской области.

Волгоградский бизнес привлек 1,4 млрд руб. с начала 2025 года.

Астраханский губернатор договорился о развитии инфраструктуры для электромобилей. В регионе уже работают семь электрозарядных станций, но их недостаточно для растущего числа электрокаров.

Саратовские депутаты требуют возобновить публикацию демографической статистики.

Астраханский избирком сообщил, какие партии выдвинули своих кандидатов в гордуму.

Арбитр из Волгограда задержан из-за решающего пенальти в матче «Торпедо».

Владимир Попов стал ректором Саратовского института развития образования.

В Саратовской области создана специальная информационно-аналитическая система, которая передает главе региона оперативные данные по наиболее значимым вопросам.

Саратовский депутат призвал коллег прекратить быть донорами миграции. По его мнению, необходимо заняться вопросом обновления курсов для молодых родителей.

Саратовцев будут штрафовать за нарушения на платных парковках.

Саратовский губернатор запретил отключать свет в областной психбольнице.

В Астраханской области снизился объем промышленного производства на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оборот волгоградского бизнеса за полгода превысил 1 трлн руб.

Суд пересмотрит приговор астраханцу, по вине которого взорвалась многоэтажка. В декабре 2024 года апелляционный суд оправдал мужчину, признав его невиновным.

Суд избрал меру пресечения водителю, сбившему насмерть школьницу в Энгельсе.

Суд в Пензе не стал снова отправлять бизнесмена Олега Фомина в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве на 16 млн руб.

Под Пензой под суд пойдет экс-глава Бессоновского района за махинации с землей.

Банкротство и продажа завода АИТ в Саратове привели к делу о мошенничестве. «Завод автономных источников тока» банкротился с ноября 2022 года, 18 сентября 2023 года он был признан несостоятельным. В октябре 2023 года Минпромторг РФ проверял банкротство АИТ на преднамеренность.

В Саратовской облдуме заявили, что в регионе жизнь лучше, чем в Колумбии.

В Саратовской области предлагают повысить рождаемость благодаря миграции.

В Ершове возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в пятиэтажке.

Саратовской области выделят более 300 млн руб. на строительство глэмпингов.

Нина Шевченко