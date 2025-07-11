Главные новости за 11 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Утром 11 июля в петербургском аэропорту Пулково действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предупредил жителей региона о возможной атаке БПЛА около семи часов утра. Из-за плана «Ковер» в Пулково задержали более 40 рейсов на вылет.

Депутат Госдумы Михаил Романов сообщил о возбуждении уголовного дело по ст. 159 УК РФ из-за закрытия фитнес-клуба Happy Fitness в Петербурге. Предприниматели без предупреждения закрыли заведение в начале лета.

В первом полугодии в Ленинградской области ввели 2,2 млн кв. м жилья. Это на 2% выше аналогичного периода прошлого года.

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге состоялись похороны бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Отправить его в последний путь пришли родные, близкие. Подробнее — в материале.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии Сергей Бураков наградил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского медалью «Генерал армии Яковлев». Медаль вручается за оказание содействия войскам и целенаправленную работу по сохранению культурных ценностей.

В Санкт-Петербурге Следственный комитет России (СКР) и городская прокуратура организовали проверку после инцидента с падением четырехлетнего ребенка в огороженный канализационный люк на Октябрьской набережной. Мальчик, судя по камерам видеонаблюдения, шел и смотрел в телефон, не заметив открытый колодец.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил народной артистке СССР Алисе Фрейндлих Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду ей присудил президент России Владимир Путин.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) СанктПетербурга выдала разрешение на строительство этапа 3.2.2 транспортной развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) в районе улицы Шкиперский проток. Ее протяженность составит 230 метров.

Обвиняемого в посредничестве при передаче взятки в размере 17 млн рублей начальника 43 отдела полиции по Петроградскому району Мурада Канчиева отправили в СИЗО до 8 сентября. При подтвреждении вины сотрудника он будет уволен и понесет наказание в установленном законом порядке, отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За шесть месяцев текущего года число автомобилей в реестре легковых такси в Петербурге увеличилось на 13% или на 11 192 машины. В общей сложности в базе на сегодняшний день есть информация более чем о 63,5 тыс. транспортных средствах, которые обслуживают пассажиров.

Полиция задержала жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в нападении на двух человек. Одним из пострадавших был охранник супермаркета «Перекресток».