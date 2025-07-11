Спрос на петербургские офисы в первом полугодии сократился в 2,5 раза

За первые шесть месяцев текущего года объем сделок с офисами в Санкт-Петербурге сократился до 120,8 тыс. к. метров. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года зафиксировано отставание в 2,4 раза, сообщили в компании Bright Rich | CORFAC International.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Причем большая часть спроса приходится на аренду помещений — 79%, на покупку — 21%. Партнер компании Сигуш Бабоян отметила, что спрос на офисы остается высоким, однако его сдерживает дефицит предложения. На фоне наличия небольших помещений и ограниченного количества крупных блоков организациям приходится рассматривать покупку офиса или снимать площади в строящихся зданиях.

Доля свободных офисов на петербургском рынке на начало июля составила 3%. Такой показатель стал самым низким за все время. К этому привело резкое падение объема ввода бизнес-центров в прошлом году на фоне существенного увеличения себестоимости строительства.

Сокращение предложения вызвало рост ставок. За год стоимость аренды в объектах класса А увеличилась на 11% и дошла примерно до 3000 рублей за кв. метр, в классе B+ — на 25%, до 2000 рублей, в классе B — на 33,3%, до 1,6 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что доля свободных офисных площадей в Петербурге не превысит 4% до конца года.

Татьяна Титаева