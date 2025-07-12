Двухэтажными поездами Москва—Ижевск перевезено 205 тысяч пассажиров в 2025 году

Двухэтажными поездами по направлениям Москва—Ижевск и обратно за 1-е полугодие перевезено 205,6 тыс. пассажиров, сообщили в межрегиональном филиале ОАО «РЖД». Такие составы, проходящие по Горьковской железной дороге (ГЖД), связывают Москву со столицей Удмуртии, Йошкар-Олой, Казанью и Чебоксарами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего двухэтажными поездами через ГЖД за это время отправлены около 900 тыс. человек. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», это на 10% меньше, чем годом ранее (статистика по направлению Москва—Ижевск за 1-е полугодие того года не приводится).

Между столицей Чувашии и Москвой двухэтажными поездами за первые шесть месяцев были перевезены 306 тыс. пассажиров, в сообщении с Казанью — 201,6 тыс. По направлениям Москва—столица Марий Эл и обратно отправлены 152 тыс. человек (падение год к году на 24%).