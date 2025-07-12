В Ижевске запущен клуб «Жить за двоих» для матерей и жен погибших участников СВО
В Ижевске начал работу женский клуб «Жить за двоих» для матерей, жен и сестер погибших участников СВО, сообщили в правительстве Удмуртии. Первая встреча состоялась два дня назад, 9 июля. В клубе запланировано проводить регулярные встречи участниц, консультации психологов и юристов, тренинги по восстановлению эмоционального равновесия, мастер-классы для развития новых навыков. Особое внимание будет уделено мероприятиям по увековечиванию памяти погибших военнослужащих.
Руководителем клуба назначена председатель реготделения общественной организации «Вечная память героям» Ирина Лозинская. «Мы все, так или иначе, работаем с родственниками наших героев и понимаем, как важна адресная, чуткая поддержка. Клуб “Жить за двоих” станет тем местом, где эта поддержка будет оказываться не только профессионалами, но и самими женщинами, которые лучше всех понимают друг друга»,— рассказала инициатор и куратор проекта, председатель реготделения «Союза женщин России», депутат Елена Дербилова.
Первый женский клуб «Жить за двоих» открылся в Ижевске. Позднее такие объединения появятся в каждом городе и районе Удмуртии.