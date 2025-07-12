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В Ижевске запущен клуб «Жить за двоих» для матерей и жен погибших участников СВО

В Ижевске начал работу женский клуб «Жить за двоих» для матерей, жен и сестер погибших участников СВО, сообщили в правительстве Удмуртии. Первая встреча состоялась два дня назад, 9 июля. В клубе запланировано проводить регулярные встречи участниц, консультации психологов и юристов, тренинги по восстановлению эмоционального равновесия, мастер-классы для развития новых навыков. Особое внимание будет уделено мероприятиям по увековечиванию памяти погибших военнослужащих.

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Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Руководителем клуба назначена председатель реготделения общественной организации «Вечная память героям» Ирина Лозинская. «Мы все, так или иначе, работаем с родственниками наших героев и понимаем, как важна адресная, чуткая поддержка. Клуб “Жить за двоих” станет тем местом, где эта поддержка будет оказываться не только профессионалами, но и самими женщинами, которые лучше всех понимают друг друга»,— рассказала инициатор и куратор проекта, председатель реготделения «Союза женщин России», депутат Елена Дербилова.

Первый женский клуб «Жить за двоих» открылся в Ижевске. Позднее такие объединения появятся в каждом городе и районе Удмуртии.