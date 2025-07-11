Глав трех отделов полиции в Ленобласти обвинили в получении взяток

Начальники 87-го, 97-го и 128-го отделов МВД по Всеволжскому району Ленобласти стали фигурантами уголовного дела. Им инкриминируют получение взяток. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, глава 128-го отдела с августа 2018 по май 2025 года ежемесячно получал 40 тыс. руб. от предпринимателей. За это правоохранители не проводили проверки в принадлежащих коммерсантам торговых точках и не привлекали их к ответственности. Всего фигурант получил не менее 3,8 млн руб.

Начальник 87-го отдела участвовал в схеме с мая по октябрь 2024 года. Он получал по 30 тыс. руб. в месяц и успел «заработать» 150 тыс. руб. Глава 97-го отдела также получил 150 тыс. руб., а также еще 165 тыс. руб. лично от одного из предпринимателей.

Помимо полицейских, фигурантами проходят три коммерсанта и один посредник. Следствие будет ходатайствовать об аресте всех злоумышленников.

О задержании правоохранителей стало известно вчера. СКР сообщало, что в отдел также доставили главу 88-го отдела МВД. Тогда следователи полагали, что полицейские получали взятки с 2023 года, за что предприниматели создавали точки сбыта сомнительного алкоголя и табачной продукции.

Никита Черненко