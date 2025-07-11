Прокурором Гагаринского района Саратова стал Петр Сорокин

Прокурором Гагаринского района Саратова назначен младший советник юстиции Петр Сорокин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Приказ Генпрокурора РФ Игоря Краснова о назначении Петра Сорокина датирован 10 июля 2025 года. В пресс-службе регионального надзорного ведомства отметили, что новый прокурор зарекомендовал себя юридически грамотным, инициативным и добросовестным работником.

Петр Сорокин родился в 1993 году, у него есть высшее юридическое образование. К службе в органах прокуратуры Саратовской области он приступил в феврале 2017 года. Петр Сорокин занимал должность помощника прокурора Ершовского района, работал прокурором отдела по надзору за соблюдением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области. С ноября позапрошлого года он замещал должность помощника прокурора Саратовской области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты.

Павел Фролов