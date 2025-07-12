Мэр Ижевска занял 11-е место в рейтинге первых лиц столиц регионов ПФО в июне

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял по итогам июня 11-е место в рейтинге первых лиц — мэров и председателей местных парламентов — столиц регионов ПФО от «Медиалогии», поднявшись относительно предыдущего месяца на одну строчку. Градоначальник находится в списке между председателями гордум Нижнего Новгорода и Пензы Евгением Чинцовым и Денисом Соболевым соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев поднялся по итогам июня сразу на три позиции в рейтинге и занял 24-е место. В мае господин Губаев находился на предпоследней, 27-й строчке. Медиаиндекс председателя местной гордумы соответствует главе исполнительного комитета Казани Рустему Гафарову.

Ранее «Медиалогия» опубликовала рейтинг губернаторов РФ по итогам июня: глава республики Александр Бречалов занял в нем 70-е место. В аналогичном рейтинге глав субъектов ПФО он занял предпоследнее, 13-е место. По прогнозу «Ъ-Удмуртия», по итогам этого месяца, июля, господин Бречалов может подняться в рейтинге на десятки строчек за счет упоминаемости в СМИ во время атак БПЛА по объектам в Удмуртии.