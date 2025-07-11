Астраханец получил два года колонии за избиение сотрудника полиции

Трусовский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении местного жителя по уголовному делу о применении насилия против представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснилось в суде, 9 марта этого года фигурант насилием отреагировал на законные действия полицейского около дома на ул. Дзержинского в Трусовском районе. Он схватил сотрудника полиции за шею и начал душить, а затем несколько раз ударил его руками в область головы.

Сбором доказательств занимался следственный отдел по Трусовскому району Астрахани. По решению суда фигурант получил два года исправительной колонии общего режима.

Павел Фролов