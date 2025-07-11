Правоохранители установят, кто отвечал за коммуникации после падения ребенка в люк

В Санкт-Петербурге Следственный комитет России (СКР) и городская прокуратура организовали проверку после инцидента с падением четырехлетнего ребенка в огороженный канализационный люк на Октябрьской набережной. Мальчик, судя по камерам видеонаблюдения, шел и смотрел в телефон, не заметив открытый колодец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Так, надзорное ведомство даст оценку полноте мер безопасности, которые должны быть приняты ответственными организациями и должностными лицами, а также соблюдению законодательства в сфере ЖКХ.

Как стало известно «Ъ-СПб», мальчик упал с восьмиметровой высоты в сточные воды, получив различные травмы грудной клетки, спины и ног. Сейчас он находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Трагедия произошла территории автоцентра «Рольф».

Андрей Кучеров