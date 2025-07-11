Суд избрал меру пресечения водителю, насмерть сбившему девочку под Саратовом

В Саратовской области суд избрал меру пресечения 19-летнему молодому человеку, которого обвиняют в гибели 12-летней девочки в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следственный отдел по Балашову собрал доказательства и предъявил парню обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Суд по ходатайству следователя постановил заключить молодого человека под стражу до 10 сентября 2025 года.

Напомним, 12-летняя девочка погибла 5 июля этого года на ул. Советской в р.п. Романовка в результате наезда на нее водителя иномарки «Хендай Элантра». В тот момент она ехала на велосипеде в попутном направлении.

Павел Фролов