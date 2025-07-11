Из приграничья Белгородской области за лето-осень 2024 года эвакуировали 70 тыс. детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за лето и осень прошлого года из приграничья региона в безопасные места были вывезены 70 тыс. детей. По его словам, прошлый год был тяжелым для региона — «Белгород горел» и многие жители «принимали решение, что делать с детьми».

«Мы 70 тысяч детей за лето и за осень смогли переместить. Родители остались дома, и понимаем: ребенок в безопасности, тогда уже можно как-то справляться»,— сказал господин Гладков на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Ранее власти Белгородской области сообщали, что детей из приграничья перевозили в Воронежскую, Липецкую, Пензенскую, Тамбовскую, Калужскую, Астраханскую, Самарскую и Московскую области, а также в Краснодарский край и Республику Коми. Часть детей размещали в детских лагерях и санаториях.

Полина Мотызлевская