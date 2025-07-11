Во 2-ом Западном окружном военном суде признали виновным в теракте бойца механизированной бригады ВСУ Дмитрия Вербицкого. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Первые три года срока осужденный отсидит в тюрьме, сообщила военная прокуратура.

Вербицкий вместе с бойцами из своего подразделения въехал в Суджанский район Курской области в начале декабря. Он проследовал на боевые позиции около села Дарьино, где с сослуживцами оборудовал огневые точки рядом с одной из ферм. Там же боец ВСУ запугивал мирных жителей, наблюдал за местностью и действиями ВС РФ.

Фигурант действовал в Дарьино на протяжении недели. 8 декабря его взяли в плен российские военнослужащие. До оглашения приговора его держали под арестом.

Ранее в колонию отправили бойца теробороны ВСУ Срегея Пачкова. Он более месяца участвовал в удержании села Плехово в Суджанском районе. 9 июля суд вынес обвинительный приговор украинскому командиру отделения морпехов.

Никита Черненко