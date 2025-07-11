Гидрометцентр Удмуртии: в выходные дни немного похолодает, осадков не ожидается

В выходные дни в республике немного похолодает, осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре Удмуртии. В предстоящую ночь, 12 июля, температура воздуха опустится до 12-17°С, а к обеду повысится до 22-27°С. В ночные часы следующего дня, 13 июля, похолодает до 8-13°С, а после полудня воздух прогреется до 21-26°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В начале следующей рабочей недели, в понедельник, 14 июля, осадки маловероятны. Ночью в этот день столбик термометра опустится до 8-13°С, а днем поднимется до 22-27°С. Предварительно, в середине недели местами по региону пройдут кратковременные дожди.