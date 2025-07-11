NY Times: ФБР проверяет своих сотрудников на лояльность директору на полиграфе

По данным The New York Times, ссылающейся на неназванные осведомленные источники, в ФБР стали использовать детектор лжи. Он потребовался для проверок сотрудников на лояльность новому директору Кэшу Пателу. Господин Пател в свое время был утвержден на эту должность Сенатом США 51 голосами против 49.

Сообщается, что обычно ФБР использует полиграф для выявления утечек информации, при подозрении в госизмене и пр. Однако теперь, как отмечает издание, в ходе бесед с сотрудниками ФБР им стали задавать вопросы о том, могут ли они сказать что-то негативное о директоре Пателе либо его заместителе Дэне Бонджино, проверяя реакцию опрашиваемых при помощи детектора лжи. Источники газеты заявляют, что, если в ходе проверки выясняется, что опрашиваемые нелояльно относятся к руководству, это может стоить им работы.

Бывшие сотрудники ФБР уже подвергли сомнению законность таких проверок. «Сотрудник ФБР обязан быть лоялен конституции страны, а не конкретному директору или его заместителю,— отметил в интервью NY Times бывший агент ФБР Джеймс Дэвидсон, проработавший в ведомстве 23 года.— Эта ситуация лишний раз говорит не только о том, насколько слабы позиции господина Патела, но и о том, что он сам это понимает». Само ФБР пока никак не прокомментировало сообщения газеты.

Евгений Хвостик