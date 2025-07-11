Специалист отдела снабжения оборонного ижевского предприятия осуждена за подкуп

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор 58-летней специалисту отдела снабжения одного из предприятий ОПК за коммерческий подкуп (ст. 204 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что с января 2019-го по февраль 2024 года подсудимая вступила в сговор с руководителями и представителями коммерческих фирм, занимающихся поставками химических материалов.

Фигурантка получала подкупы за помощь со включением этих компаний в реестр организаций, оплата которым производится в первоочередном порядке, а также за способствование заключению договоров поставки химических материалов «без фактической конкуренции» с другими контрагентами. Сумма подкупов превысила 1,4 млн руб.

Подсудимая признала свою вину в полном объеме. Судебная инстанция назначила ей четыре с половиной года лишения свободы условно и штраф в размере 1,3 млн руб. Обвиняемую лишили на два с половиной года права занимать должности, связанные с закупкой товаров на промпредприятиях. Кроме того, суд постановил конфисковать имущество подсудимой на сумму коммерческого подкупа — 1,4 млн руб.

Противоправная деятельность пресечена региональным УФСБ и расследована СУ СКР по Удмуртии.